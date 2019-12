Disney+ : le lancement en France se fera exclusivement chez Canal+ – Frandroid

Dans une interview, les représentant français de Disney et Canal+ promettent un lancement d’ampleur pour Disney Plus en France. De quoi concurrencer Netflix et Amazon.







Déjà lancé depuis plusieurs semaines dans quelques pays dans le monde, le service de SVOD Disney Plus se fait encore attendre en France. Le service nous a déjà fait ses preuves, mais il faudra attendre le 31 mars 2020 pour le découvrir officiellement chez nous.

Pour aller plus loin

Notre méthode pour s’inscrire à Disney+ et en profiter en…

Un intermédiaire obligatoire

Le média Les Échos a pu réaliser une interview de Kevin Mayer, directeur de la division « Direct-to-consumer & International » chez Disney, et Maxime Saada, président du directoire de Canal+.

L’occasion d’annoncer que Canal+ a obtenu « le mandat de distribution exclusif » de Disney+ en France. Cela signifie que pour avoir accès au service, les opérateurs Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom devront obligatoirement passer par Canal+.

Cet accord de distribution prévoit également que Disney continue de diffuser sur Canal+ ses derniers films, dont les Pixar, les films Marvel mais également la saga Star Wars.

On pourra s’abonner sans passer par Canal+

L’accord entre Disney et Canal+ ne concerne que le circuit de distribution des opérateurs. Il sera toujours possible de s’inscrire à Disney+ directement sur le site officiel, ou sur l’une des applications (Android ou iOS notamment).

Si vous n’êtes pas abonné à Canal+, vous aurez donc bien la possibilité de vous abonner à Disney+, mais il ne sera pas possible de passer par votre opérateur ou votre box TV pour se faire. Disney+ sera exclusivement disponible dans l’application MyCanal sur les box des opérateurs.

Le service de SVOD ultime ?

Il y a quelques semaines, Canal+ dévoilait son nouveau pack Ciné Séries intégrant les services OCS, Canal+ Series et Netflix, mais aussi le catalogue Disney Cinema pour 15 euros par mois, pour les abonnés, ou 34,90 euros par mois pour les autres.

Pour aller plus loin

Canal, Netflix, OCS et Disney Cinéma à moins de 25 euros pour…

Les deux représentants ne l’indiquent pas dans l’interview, mais on peut facilement imaginer que Disney+ viendra remplacer le volet Disney Cinéma de ce pack. Si c’est le cas, Canal+ aura la meilleure des réponses à la crainte de multiplication des abonnements aux services de SVOD : un prix unique intégrant tout ce qui est proposé en France, ou presque.

En effet, Amazon Prime n’est pas intégré à cette offre pour le moment, même si ce dernier a rejoint il y a peu l’offre Freebox Delta de Free.