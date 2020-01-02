Dikkat! WhatsApp, 1 Ocak tarihinden itibaren… – Hürriyet

Haber Giriş: 02 Ocak 2020 – 00:33,/ 02 Ocak 2020 – 00:33
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ocak tarihinden itibaren bakın ne yaptı? Bazı kullanıcılar için bir dönemin sonu resmen geldi…
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WhatsApp, 1 Ocak tarihi itibarıyla kritik bir karar aldı; yeni yılda artık bakın ne olmayacak?
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WhatsApp, sürekli getirdiği yeni güncellemelerle kullanıcılarına pek çok yeni özelliği bir arada sunuyor ve uygulamanın şu an dişli bir rakibi de yok.
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Şirket, bazı telefonlarda WhatsApp’ın çalışmamasını istiyor.
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Daily Mail’de yer alan habere göre, WhatsApp, 1 Ocak 2020 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı.
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WhatsApp, Windows Mobile ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.
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iPhone (ilk jenerasyon), iPhone 3G ve iPhone 3G S model cihazlarda WhatsApp artık bulunmuyor.
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iPhone 4 ile iPhone 4S model telefonlarda da WhatsApp dönemii bitmiş durumda.
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Diğer yandan WhatsApp’a gelen yeni güncelleme ile popüler bir özellik de artık kullanılamayacak. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı?
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WhatsApp’ta kullanıcılar toplu mesaj yollama özelliğini bugüne dek rahatça kullanabiliyordu.
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Ancak bu mesajların amaç dışı kullanılmaya başlaması üzerine kullanıcılar büyük bir rahatsızlık duymaya başladı.
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WhatsApp, reklam şirketleri ve firmaların toplu mesajlarla kullanıcıları rahatsız etmesine engel olmak için bu özelliği yasakladı.
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Peki bu ne anlama geliyor? WhatsApp’ta bundan sonra ne olmayacak?
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Kullanıcılar artık toplu mesaj gönderemeyecek; bu özellik bugün itibariyle resmen kaldırıldı.
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Bu özelliği, güncellemeyi indiren hiçkimse artık göremeyecek.
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Ancak WhatsApp güncellemesi her zaman kullanışlı özelliklerle gelmiyor. İşte kullanıcıların fena halde canını sıkan o hata…
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WhatsApp’a gelen bir önceki güncelleme, kullanıcıları Online yani Çevrimiçi bırakıyor. Siz haberiniz yokken de herkese WhatsApp’ta görünüyor olabilirsiniz.
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Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3, Pixel 4 OnePlus 6, Redmi Note 5 Pro ve fazlası birçok cihazda görünen sorun, uygulamanın arka planda sürekli aktif kalmasına neden oluyor.
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Kimi kullanıcılar, uygulamayı 10 dakika kullandığı ancak telefonda 1,5 saat boyunca kullanım gösterildiğini aktarıyor.
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Bir ya da iki mesaj için kullanılmasına rağmen WhatsApp kapalıyken bile toplam pil ömrünü yüzde 30 azaltıyor.
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Ancak WhatsApp’taki tek sorun bununla da sınırlı değil. Hiçkimse fark etmedi; ancak kısa süreli yaşanan teknik bir sorun nedeniyle WhatsApp’ta kullanıcıların gizlilik ayarı kullanıcıların kontrolü dışında değişti. Hemen kontrol edin, ayarınızın eskisi gibi olup olmadığını öğrenin.
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Önce WhatsApp uygulamasını açın.
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Ardından Ayarlar kısmına girin.
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Sonrasında ise Hesap bölümüne dokunun.
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Şimdi de Gizlilik’i seçin.
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Burada yaptığınız ayara dikkat edin. Son görülme ayarı bıraktığınız gibi mi?
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Dün akşam saatlerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kullanıcıların son görülme ayarı herkese açık hale geldi.
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Eğer ayar bıraktığınız gibiyse sorun yok; ancak değişmişse hemen ilgili ayara buradan müdahale edebilirsiniz.
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WhatsApp ile birlikte Instagram’da da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı ve kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde fotoğrafları yükleyemedi.
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Teknik sorunla ilgili Facebook’tan herhangi bir açıklama gelmezken, iki uygulamaya da erişim şu saatlerde ‘normal’ görünüyor.