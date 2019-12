Des millions de SMS confidentiels en accès libre sur Internet ! – Gentside

Plus de 600 gigaoctets de données plus ou moins confidentielles en libre accès sur Internet, c’est la bévue que vient de commettre une importante société texane. Parmi les données, des codes d’accès appartenant à des sociétés…

C’est une sacrée boulette que vient de commettre la société TrueDialog, une entreprise texane spécialisée dans les services d’envois de SMS. Ce sont en effet plus de 600 gigaoctets de données qui ont été envoyés en accès libre sur le Net, contenant ainsi les contenus de dizaines de millions de SMS envoyés à travers la plate-forme de TrueDialog.

Des codes d’accès et d’authentification parmi les messages dévoilés

Selon Techcrunch, un site d’actualité américain spécialisé dans les startups et qui a pu jeter un coup d’oeil à ces données, le problème est que le contenu de ces messages est assez varié. Comme TrueDialog est avant tout destiné aux opérateurs, aux entreprises et à l’enseignement supérieur, on trouve logiquement des messages classiques comme du marketing, des offres d’emplois ou encore des offres promotionnelles.

Mais le plus inquiétant, c’est qu’il y aussi dans le lot des messages beaucoup plus sensibles, comme les codes de double authentification, des codes d’accès ou des messages de récupération de mot de passe. Impossible pour l’instant de savoir si cette fuite a pu bénéficier à des personnes mal intentionnées mais de tels messages pourraient évidemment faciliter le piratage des comptes en ligne des destinataires.

@TrueDialog data breach on millions … through sms messages … Tell me why don’t need tougher privacy laws? — Tina Bee (@BeelelTina) December 2, 2019

Comme si cela n’était pas suffisant, on trouverait aussi dans cette fuite les informations particulièrement détaillées sur les destinataires, tels que les noms, prénoms, adresses e-mail, numéros de téléphone, dates d’envoi, indicateurs de suivi.

Très vite repérée, la base de données a pu être retirée de cet accès libre mais il est pour l’instant trop tôt pour savoir si certains ont pu profiter de ce couac. Quant à TrueDialog, l’entreprise n’a pas encore communiqué sur les origines de cette erreur, ni sur les prochaines mesures qui seront prises. Sa plateforme est interconnectée avec plus de 990 opérateurs mobiles et permet d’envoyer des SMS à plus de 5 milliards de personnes. Il y a donc de fortes chances que les personnes affectées par cette erreur proviennent d’un peu partout dans le monde…