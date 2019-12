Cuidado, há contas do Netflix a serem roubadas sem utilizadores saberem – Pplware

‘);

Desativar e reativar uma conta do Netflix é um processo muito simples. Com um simples clique na sua interface web é possível mudar o estado desta e passar a ter de novo o serviço ativo. Claro que associado a isso vem o cobrar do serviço e a sua faturação.

É aqui que está a surgir uma nova fraude, com utilizadores a descobrirem uma triste realidade. As suas contas foram reativadas sem autorização e os valores a serem cobrados indevidamente. Ao tentarem aceder, descobrem outra novidade, vendo as suas contas bloqueadas e o acesso negado.

Super disappointed with my @netflix customer service experience. Our account was hacked, supposed to have been deactivated, was reactivated by hacker, and continued to use our credit card. We were told to file chargeback and @netflix would not offer refund.

— Porter Plant (@PorterPlant) 29 de outubro de 2019