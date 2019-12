Čo prináša EMUI 10 v kombinácii s Androidom 10? Huawei vyzdvihuje tieto vlastnosti – Vosveteit.sk

Spoločnosť Huawei v polovici novembra oficiálne sprístupnila nadstavbu EMUI 10 v kombinácii s Androidom 10 pre prvé zariadenia. Konkrétne, pre zariadenia P30 a P30 Pro. Neskôr, podporu zariadení rozšírila o ďalšie smartfóny, konkrétne o zariadenia P30 Lite, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X 5G, P Smart 2019 a Nova 5T. V priebehu včerajšieho dňa spoločnosť vydala tlačovú správu, v rámci ktorej upozorňovala na tie najlepšie funkcionality, ktoré nový software priniesol.

Čo priniesol EMUI 10 v kombinácii s Androidom 10?

Elegantná grafika

Spoločnosť Huawei v prvom rade vyzdvihuje novú elegantnú grafiku, ktorá je inšpirovaná tlačenými magazínmi. Hovorí, že ponuka má čistejšiu štruktúra väčšie titulky, a mierne väčší font. Okrem toho, v zariadeniach využila novú farebnú paletu, konkrétne „Morandiho“ farebnú škálu (pozn. redakcie: škála farieb je pomenovaná po talianskom umelcovi Giorgia Morandiho, v ktorého tvorbe dominovali pastelové farby).

Tmavý režim

Tmavý režim po novom je dostupný pre všetky zariadenia, a nie len pre tie s Amoled displejom. Tmavý režim sa zároveň premiestnil z nastavení batérie do nastavení displeja.Ten okrem tmavého rozhrania systému priniesol aj tmavú tému v rámci predinštalovaných aplikácií spoločnosťou Huawei.

Notifikačný panel

Zmien sa dočkala aj sekcia nastavení a notifikačný panel vrátane rýchleho nastavenia. Ten po novom ponúka elegantnejšiu grafiku a príjemnejšie farby. Oznamovacie karty so zaoblenými rohmi sú od seba zreteľne oddelenými. Zároveň používatelia môžu v nich vykonať určité akcie, napríklad napísať rýchlu odpoveď, označiť správu ako prečítanú, alebo ju odstrániť a podobne. Rozmiestnenie jednotlivých položiek sa príliš nezmenilo, ľahko sa teda budete orientovať. Celý systém ponúka veľmi plynulé animácie a rýchle reakcie, ponuku nastavení nevynímajúc.

Personalizovaný Always-on displej

Always-on displej nie je pre majiteľov smartfónov s OLED displejom žiadnou novinkou – dokáže zobrazovať čas a dôležité notifikácie aj na zamknutej obrazovke šetriacej batériu. Dosiaľ však boli užívatelia odkázaní na jeho jednotnú podobu. Nové prostredie EMUI 10 umožní prispôsobiť jeho vzhľad a viac si personalizovať smartfón vlastným potrebám.

My by sme ešte radi určite do výberu spoločnosti pridali aj funkciu HiCar, ktorá je ekvivalentom k službe Android Auto. Prináša možnosť širšieho prepojenia auta so smartfónom, z ktorého spraví akúsi „ústredňu“, pomocou ktorej môžete ovládať viacero aplikácií a komunikovať tak s autom.

Ktoré funkcie v novom EMUI 10 v kombinácii s Androidom 10 by ste vyzdvihli Vy?