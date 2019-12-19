Chrome 推出隱藏版「切歌小按鈕」！搭YouTube 聽音樂超好用 – 自由時報電子報

（圖／程式內截圖）
今年七月 Google 於 Chrome 測試版本 Canary 中，首度於網址列右方加入一個「播放按鈕」，讓用戶不必切換分頁，就能控制音樂，非常適合習慣開 YouTube 聽音樂的使用者！這項功能近期正式被納入穩定版的 Chrome 之中。
用戶可於網址列輸入「chrome://flags」，搜尋「Global Media Controls」並開啟測試功能即可使用。重新啟動瀏覽器，於右上角就會多出音樂圖示的按鈕，每當以網頁播放音源（例如 YouTube、YouTube Music、Spotify 等），點擊就能操控播放、暫停、上一首、下一首、快轉。
相比先前於 Chrome Canary 的測試版本，Google 替「播放按鈕」換了更簡單好懂的圖示，並將方正的控制器改為圓角，介面設計進一步優化，較符合整體 Chrome 的風格。記者實測，相容性最高的還是 Google 自家的 YouTube、YouTube Music，使用 Spotify 無法顯示專輯封面，功能皆正常。
另外，上一個測試版本該功能極度不穩定，甚至會造成 Chrome 無預警跳閃關閉，於本次實測中則沒有發現類似的災情。若是上班、讀書時，習慣用網頁開 YouTube 聽音樂的讀者們，不妨嘗試看看這項新功能。
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