Chef de cozinha brasileira é a mais nova vítima do “engolimento de AirPod” – MacMagazine

Lembram da infame e escatológica história de Ben Hsu? Pois nosso herói taiwanês acaba de ganhar uma ilustre companhia: a chef de cozinha brasileira Bel Coelho, do Clandestino Restaurante e de inúmeras aparições televisivas.

A chef foi ao Instagram contar sobre o seu infortúnio:

Nos comentários, Bel afirmou que o erro foi motivado pelo sono: ela acordou e colocou no bolso as vitaminas que tomaria ao chegar na cozinha, no andar de baixo. O que ela não se lembrava é que seus AirPods também estavam no bolso do moletom — e, com isso, um deles foi junto com as vitaminas direto para o seu sistema digestivo. 😳

A chef sofreu enjôos após o incidente, mas fez um exame para verificar a situação e constatou que está tudo bem: “é só esperar, mesmo”. Como disse a própria, afinal… da privada não passa.

Que coisa, hein?

dica do @edemorais