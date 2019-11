CEO da Atlas Quantum demite cerca de 100 funcionários e áudio da reunião vaza – Bitcoin News Brasil

Compartilhe com seus amigos

A Atlas Quantum disse que iniciará um processo de renovação corporativa, buscando o crescimento da empresa.

O CEO da Atlas Quantum Rodrigo Marques realizou uma reunião com cerca de 100 trabalhadores na tarde de hoje (28) e anunciou que todos os presentes estavam demitidos, pois a empresa precisa diminuir os gastos para voltar a crescer.

Por meio de uma nota a Atlas informou que a partir desta quinta-feira iniciará um processo de renovação corporativa da companhia (turnaround), visando uma readequação de sua estrutura organizacional.

Em um áudio que vazou da reunião é possível ouvir Rodrigo Marques falando, “Os que estão nessa sala reunidos infelizmente vão ser desligados […] a gente está fazendo isso para poder pagar todas as pessoas”

Rodrigo diz que sabe que os funcionários devem estar nervosos mas que o objetivo da Atlas é fazer os pagamentos dos trabalhadores e dos investidores o mais rápido possível.

De acordo com a nota divulgada pela Atlas, a equipe foi reduzida para 55 pessoas, mas afirmou que as atividades continuarão sendo realizadas normalmente.

Entrevista com um dos funcionários

Nossa equipe conversou com um dos funcionários demitidos, que contou a situação vivida dentro da empresa.

De acordo com ele antes da crise os salários eram pagos semanalmente e os benefícios também. Porém com os problemas enfrentados pela empresa a Atlas parou de pagar os benefícios.

No dia 20 deste mês os trabalhadores da Atlas foram informados que o pagamento iria atrasar e que só iriam receber o salário no dia 29/11. Segundo o funcionário, tudo seguiu normalmente e as pessoas continuaram fazendo seus trabalhos, até que hoje foram informados da demissão.

No áudio da reunião é possível ouvir os funcionários indignados. Vários deles perguntam se a empresa efetuará o pagamento combinado amanhã, mas a única resposta que tiveram do CEO da companhia foi que: ” Nosso objetivo é fazer o pagamento de acordo com o que a lei determina”.

Uma funcionária chegou a dizer: “ O salário vai ficar igual ao saque né?” , outro trabalhador comentou, “Tem ex funcionário que não recebeu até hoje”.

Segundo o funcionário demitido, as pessoas se sentiram “traídas” com a informação. “ […] a minha sensação é de que a ação foi de má fé, já que esperaram até o último segundo do atraso para nos avisar.”

“Essas últimas semanas eles sempre vinham com a história do “projeto que vai salvar a empresa”, e nisso as pessoas viravam a noite trabalhando, então a frustração se tornou generalizada ao ver que de nada adiantou”, finalizou o funcionário.

Quando questionamos o funcionário sobre o pagamento dos salários atrasados ele disse: “O pagamento ficou claro que entrará para a fila dos que foram demitidos na outra leva”.

A Atlas informou que “todos os processos em andamentos (resgates em reais e a recompra) serão mantidos, assim como os compromissos já assumidos”.