Ce concept transforme lapplication Maison en hub domotique (ce quelle devrait être…) – iGeneration

L’application Maison a fait un petit bout de chemin depuis sa première version sous iOS 10. Malheureusement, Apple s’est surtout contenté d’améliorations à la marge, il y a même eu des régressions heureusement rapidement corrigées. Entre la mise en ligne du code source de HomeKit, l’initiative CHIP), et le CES durant lequel de nouveaux produits seront présentés, Apple a manifestement la volonté de déployer les petites ailes de sa plateforme domotique.

Le constructeur devrait désormais s’atteler à un rafraîchissement d’envergure pour son app qui fait le pont entre l’iPhone et les produits connectés compatibles. Lu Yuhang propose sa vision non pas de Maison — qui n’est jamais explicitement nommé —, mais d’une application complète de contrôle et de gestion domotique qui pourrait y ressembler. Pour peu qu’Apple utilise Roboto, la police de caractères de Google ! Mais enfin, le cœur y est.

L’app multiplie les entrées : exit la bête grille de boutons de Maison, on retrouve dans ce concept un mix entre contrôles et informations avec par exemple la météo de l’extérieur, le débit de téléchargement du réseau Wi-Fi, l’accès direct aux appareils connectés, l’affichage des morceaux joués sur les enceintes AirPlay, la gestion directe du thermostat…

La gestion des autorisations ainsi que celle des différents appareils est joliment réalisée, même si on ne se sert pas tous les jours de ce genre de fonction.

Rien ne dit que le contrôle des enceintes et téléviseurs AirPlay de la maison, qui n’a rien d’évident dans iOS 13, soit plus efficace dans ce concept. Mais l’interface imaginée par Lu a une certaine allure, et on peut y apprécier la jauge de volume plus précise avec la mention du pourcentage.

La gestion des différents produits domotiques de la maison, présentés sous la forme de cartes avec leur image.

L’affichage des caméras de surveillance domestiques, qui irait très bien à la fonction HomeKit Secure Video.

Le Mac n’est pas oublié !

Le designer en herbe n’a d’ailleurs pas fait qu’utiliser la police Roboto, son concept s’inspire également de l’application Google Home !