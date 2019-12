Bug? Internautas ‘perdem acesso’ a contas do Instagram e sobem tags nas redes; Plataforma se posiciona – Hugo Gloss

Vocês pediram, e a gente foi atrás! Muitos usuários do Instagram têm relatado problemas ao acessarem a plataforma. Ao que tudo indica, um erro proíbe que o login na página seja finalizado. A mensagem “Ajude-nos a confirmar que esta conta é sua” aparece na tela, pedindo uma segunda verificação de segurança, feita por e-mail ou telefone associados.

Entretanto, o aviso de “erro” persiste em aparecer, mesmo após a segunda autentificação, usando todos os dados corretamente. O caso tem movimentado internautas, que chegaram até suspeitar que seus perfis haviam sido hackeados.

No Twitter, as hashtags #InstagramDown e #InstagramFixYourApp (“Instagram caiu” e “Instagram arrume seu aplicativo”) ficaram entre os assuntos mais comentados dessa tarde (23). Com medo de perderem suas contas permanentemente, muitos de nossos leitores encaminharam mensagens, solicitando ajuda. Inclusive, centenas de queixas foram feitas no site “Reclame Aqui”.

O hugogloss.com entrou em contato com a equipe do Instagram, que nos enviou o seguinte comunicado: “Estamos cientes de que algumas pessoas têm encontrado dificuldades em acessar suas contas no Instagram. Estamos trabalhando para resolver esse problema o mais rápido possível”. Ou seja, podem respirar tranquilos, pois ninguém vai perder o perfil. Agora basta ter paciência e usar esse momento para fazer um “detox” de internet. É o jeito, né?!

Veja alguns dos relatos e reclamações do público, abaixo:

Eu quero minha conta de volta.

Meu login e senha estão corretos e vocês ficam nessa frescura.

#instagramdown pic.twitter.com/rXVnMSUdyA — Fernnanda Rocha (@r_fernnanda) December 23, 2019

Não é só ontem ou hoje… Vem acontecendo desde semana passada. Vcs cuidem de suas contas aí tentem colocar autenticidade em dois fatores ou apagar algo que comprometam vocês. De verdade, o rolo tá grande. INÚMERAS PESSOAS perdendo acesso. #FixYourAppInstagram #instagramdown — Eric (@EricSanntos) December 23, 2019

Se qualquer pessoa me mandar coisa no insta e eu não ver é pq ELE não ta deixando eu entrar na minha contaaaaa, ÓDIO.

INSTAGRAM DEVOLVE MINHA CONTAAAA #instagramdown #FixYourAppInstagram — Jeny (@jenyypires) December 23, 2019

Instagram, quero minha conta de volta. Que inferno! Não sei se ela foi hackeada ou não. O login e a senha estão corretos e vcs ficam com essa palhaçada de confirmar acesso que não vai pra lugar nenhum. 😤😠🤬 #instagramdown — Rosana Porangaba (@rosanaporangaba) December 23, 2019

me ajudem dando RT aqui porque tá complicado conseguir qualquer contato com o @instagram ! já tem centenas de reclamações no RECLAME AQUI e muita gente sem conseguir acessar a conta #FixYourAppInstagram #instagramdown — Flora Paulita (@florapaulita) December 23, 2019

pelo amor de deus eu tenho uma ação programada essa semana de natal e meu investimento pode ir pro lixo porque o Instagram me travou #FixYourAppInstagram pic.twitter.com/LBmA4SIl4a — bruna quase de ferias (@brun0na) December 23, 2019