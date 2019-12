Bom Ano Novo: Windows Pro, Office 2019 Pro e jogos muitos jogos que perdemos a conta – Pplware

Ainda na senda das plataformas de venda online, a temporada de Natal e, agora, com a despedida do ano de 2019, parece que ainda não perderam força as prolíficas ofertas. Estas valem a pena em todos os sentidos.

MMORC é a nova plataforma de venda online que apresentamos hoje. As suas especialidades passam por software e entretenimento, jogos em concreto, seja para PC, seja para consola. Se ainda não conhecem, esta é, sem dúvida, uma excelente oportunidade.