Apple-sjef Tim Cook: Dette blir vårt største bidrag til menneskeheten – Dagens Næringsliv

Ifølge Wall Street Journal pågår det fortsatt samtaler mellom USA og Kina – fire dager før tidsfristen går ut og USA har truet med 15 prosent straffetoll på kinesisk import verdt mellom 130 og 170 milliarder dollar.

Ifølge kinesiske kilder skal USA være villig til å utsette ny straffetoll i bytte mot økte kinesiske kjøp av amerikanske landbruksprodukter. Dette er ikke bekreftet fra USA og Trump har ikke tatt en beslutning.

– For hver dag som går er vi i en bedre forhandlingsposisjon, sa USAs handelsminister Wilbur Ross til Fox Business på tirsdag.

Avviser Trump-kritikk

Apple har unngått å havne i handelskrigen mellom USA og Kina. Det kan endres allerede i helgen hvis president Donald Trump gjør alvor av truslene om å innføre en ny straffetoll på 15 prosent. Der vil også smarttelefoner, nettbrett og annen elektronikk inngå.



Kina og USA er ikke bare de to viktigste markedene for det amerikanske selskapet, men over 90 prosent av alle Apple-produkter produseres ved fabrikker i Kina. Apple har tapt markedsandeler på det kinesiske markedet, hvor lokale smarttelefonprodusenter dominerer.

Tim Cook avviste under et besøk i Japan på tirsdag at Apple har flyttet all produksjon vekk fra USA.

– Vi har skapt over to millioner arbeidsplasser i USA. Glasset, som beskytter mobilskjermene, er produsert av et amerikansk selskap i Kentucky. Mange av komponentene er produsert i USA. Det skjer enormt mye produksjon i USA også, sa Cook til næringslivsavisen Nikkei Weekly.

Cook har klart å samarbeide med president Trump, til tross for de mange utspillene fra den amerikanske presidenten og kritikken mot Apple. Trump ønsker at produksjonen av Iphone og andre Apple-produkter kan gjøres i USA.

Seiko Advance is a great example of our invaluable suppliers here in Japan. Thanks to their craftsmanship and attention to detail, the gorgeous colors of iPhone 11 Pro really come to life! pic.twitter.com/PFEuXo7Fy0 — Tim Cook (@tim_cook) December 10, 2019

– Vi ser på alle land for produksjon, ser hvilke ferdigheter som finnes og velger de beste. Dette fører til økt innovasjon, slik vi ser i Japan hvor vi samarbeider med Seiko Advance, sa Cook.

Datterselskapet til den japanske klokkeprodusenten har utviklet spesielle farger til Iphone, noe som ikke er tilgjengelig fra kinesiske produsenter.

Langt fra fullutviklet

Iphone feirer 12 år. Cook avviste at det nærmer seg en etterspørselstopp. Apple ba leverandørene om å øke produksjonen for inneværende kvartal med åtte millioner enheter av Iphone 11-modellene, som ble lansert i september. Årsaken er høy etterspørsel.

– Jeg kjenner ikke til noen som mener at en 12-åring er fullt utviklet. Vi har aldri vært så sterke på innovasjonsfronten som vi er nå, sa Cook.

Dagens smarttelefoner er annerledes enn de første generasjonene. Apple har hatt stor suksess med smartklokkene Watch, som er blitt svært avanserte med sensorer og elektrokardiogramteknologi (ECG), som blant annet kan identifisere uregelmessigheter i hjerterytmen.

– Hvis du spør meg hva Apples viktigste bidrag til menneskeheten vil være, vil svaret være innenfor helsetjenester. Det er få mennesker som tar en ECG hvert år. Nå befinner det seg på håndleddet ditt, sa han til den japanske næringslivsavisen.

Han avviste at Apple har monopol og vil heller ikke plasseres i samme kategori som teknologiselskapene Facebook og Google, som alle er under etterforskning for mulig misbruk av persondata.

– Det er viktig å innse at selve teknologien og storselskapene ikke er monopolistiske. Brukeren er ikke vårt produkt. Det er vi veldig tydelige på. Vi mener det ikke er riktig å selge brukerdata, sa Apple-sjefen.

Hello Singapore! Thanks to iPhone photographers Darren Soh (IG: darrensohphoto) and Aik Beng Chia (IG: aikbengchia) for sharing their love of Tiong Bahru s rich heritage and amazing food! pic.twitter.com/XVibmLad8w — Tim Cook (@tim_cook) December 11, 2019

