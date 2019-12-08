Apple заборонила ремонтувати нові MacBook – iTechua – новини, гаджети, технології

З самого моменту запуску такого ноутбука в продаж на форумах з’являється все більше скарг від його власників, які дуже сильно незадоволені тим, що динаміки у дорогого комп’ютера час від часу видають неприємні звуки , причому досить гучні. Вони заважають користувачам дивитися фільми, працювати зі звуком, займатися монтажем відео, а також просто переглядати відеоролики або ж слухати музику. Майже два тижні Apple ігнорувала таку проблему, до того, як ЗМІ по всьому світу не написали про це. Як повідомляє видання MacRumors, ще в минулу п’ятницю «яблучна» корпорація розповсюдила спеціальний документ серед своїх співробітників, в якому вона розповіла про таку проблему і дала вказівки до тому, як вести себе з незадоволеними покупцями.

Справа в тому, що, як запевняє Apple, проблема з такими звуками носить виключно програмний характер, тобто її обіцяють виправити за допомогою нового ПО, реліз якого може статися вже в недалекому майбутньому. При цьому американська корпорація рекомендує всім своїм співробітникам, в тому числі в магазинах і сервісних центрах, не брати на ремонт і не робити гарантійну заміну MacBook Pro з 16-дюймовим екраном на новий, якщо власник такого повідомляє про незрозумілі звуки з динаміка. Всі ці вказівки, що очевидно, носять обов’язковий до виконання характер, тому при виявленні такої проблеми вирішувати її в сервісному центрі гарантовано не будуть – можна навіть не намагатися, так як всі вони підпорядковуються єдиному регламенту.

Вирішити цю проблему в повній мірі має оновлення операційної системи, однак про терміни релізу такого Apple поки що нічого не повідомляє. Залишається вірити, що дивний звук з динаміків нового 16-дюймового MacBook Pro насправді вдасться вирішити таким способом, адже якщо зробити цього не вдасться, то користувачі ноутбука можуть залишитися з формально несправним пристроєм, виклавши за нього від 200 до 650 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в залежно від конкретної обраної модифікації. Чи вдасться вирішити проблему шляхом оновлення програмного забезпечення можна буде дізнатися вже до кінця грудня 2019 року, адже навряд чи компанія стане зволікати з випуском такого, так як від такого стану справ страждає її репутацію, а разом з тим і скорочується число людей, охочих собі купити такий дорогий ноутбук.