ANÁLISE: Galax GeForce GTX 1650 Super traz boas melhorias sobre GTX 1650 normal – Adrenaline

A GeForce GTX 1650 Super é uma placa do segmento de entrada da Nvidia, tendo como principal objetivo entregar games na resolução FullHD com altas taxas de quadros em games competitivos (e normalmente mais leves) e um bom nível de performance em games com gráficos mais pesados, fazendo um balanço entre filtros e taxas de quadros. O modelo que estamos analisando, a Galax GTX 1650 Super EX (1-Click OC) tem perfil de entrada, ou seja, é uma placa com preço do modelo referência.

A GPU GeForce GTX 1650 Super foi anunciada por US$ 159, exatos 10 dólares a mais que sua versão “não super” e 10 dólares abaixo do preço sugerido do mais novo lançamento da AMD, a Radeon RX 5500 XT de 4GB. Além desse modelo da Radeon, a GTX 1650 Super vai sofrer a dura concorrência das Polaris, as RX 570/580/590 que vem trazendo preços muito competitivos e bom nível de performance para quem está buscando custo-benefício em 1080p.

Especificações da placa

Começamos pelas especificações da placa comparada com outros modelos:

Comparativo

Preços

Preço no lançamento U$ 159,00 U$ 149,00 U$ 219,00 U$ 279,00 Preço atualizado U$ 159,00 R$ 930,00 R$ 1.230,00 R$ 1.300,00

Especificações da GPU

Especificações das Memórias

Características Gerais

Design

Recursos

Extras

A GTX 1650 Super

A Nvidia GeForce GTX 1650 Super tem um dos ganhos mais relevantes nessa nova safra de placas “super” da Nvidia. Ela também recebeu memórias mais rápidas, substituindo o GDDR5 em uso na GTX 1650 pelo GDDR6 na GTX 1650 Super, algo que sozinho já é bem relevante para ganhos de performance como vimos por exemplo na mudança da GTX 1660 para a GTX 1660 Super.

Não só as memórias, mas o chip gráfico também ganhou um upgrade na GTX 1650 Super

Mas a GTX 1650 Super recebeu outro upgrade grande no chip gráfico. Ela deixa o TU117 pelo TU116, o mesmo usado na GTX 1660, o que sobe a quantidade de núcleos CUDA dos 896 para 1280, mesmo número usado na GTX 1060 e pouca coisa atrás dos 1408 da GTX 1660. Memórias mais rápidas, chip gráfico mais parrudo e frequências levemente mais altas, tudo unido com uma interface de memória maior de 192-bit resultam nos avanços da GTX 1650 Super.

A única limitação que segue é a quantidade de memória, apenas com versão de 4GB enquanto a rival RX 5500 XT também é encontrada com versões de 8GB

O único aspecto que não houve mudanças relevantes foi a quantidade de memória, que ficou em 4GB. Esse não é um fator crítico, sendo viável jogar em boa qualidade com essa quantidade de memória se você está buscando FullHD, mas é uma pena que a empresa não optou pelo caminho da rival do lado Radeon, a RX 5500 XT, que deixou para o consumidor decidir se economiza com 4GB ou investe um pouco mais para ter mais confortáveis 8GB.

Fotos

O design da placa Galax GTX 1650 Super EX que estamos analisando não foge muito ao modelo GTX 1650 Super da Galax que já tínhamos analisado antes, porém agora traz um alimentador de energia de 6 pinos e tem PCB um pouco maior.

Em se tratando das conexões de vídeo, três no total, todas diferentes, sendo DisplayPort, HDMI e DVI.

Sistema utilizado

Utilizamos uma máquina topo de linha baseada em uma mainboard Gigabyte Z390 Aorus Xtreme com processador Intel Core i9-9900K overclockado para 4.7GHz em todos os cores, além de 16GB de memórias através de 2 módulos de 8GB em dual-channel e frequência de 3200MHz. A ideia é evitar que o sistema seja um limitador para o desempenho das placas de vídeo testadas, já o overclock para 4.7GHz considera evitar mudanças no sistema que acabem influenciando os resultados.

Abaixo detalhes da máquina, sistema operacional, drivers e softwares/games utilizados nos testes, também um vídeo mostrando a máquina de review utilizado em todos os testes de placas de vídeo:

Máquina utilizada nos testes:

– Processador Intel Core i9-9900K @ 4.7GHz em todos os cores – Análise

– Placa-mãe Gigabyte Z390 Aorus Xtreme – Site oficial

– Kit de memórias G.SKILL TridentZ Royal 2x8GB 3200MHz – Site oficial

– SSD HyperX Fury RGB SSD – Análise

– SSD WD Black M.2 NVMe 1TB – Análise

– Sistema de refrigeração liquida Cougar Helor 360 – Site oficial

– Fonte de energia Cougar CMX 1000W – Site oficial

– Gabinete Cougar Conquer – Site oficial

– Monitor Samsung U28E590D 4K 60Hz – Site oficial

Sistema Operacional e Drivers:

– Windows 10 Pro 64 Bits 1909

– NVIDIA GeForce 441.66

– AMD Adrenalin 2020 19.12.3

Testes atualizados em TODAS as placas com os drivers mais recentes de AMD e NVIDIA

Aplicativos/Games:

– V-Ray Benchmark (aplicativo de renderização)

– 3DMark (Fire Strike Ultra 4K DX11 / Time Spy Default DX12/ Port Royal Default)

– Assassin´s Creed Odyssey (DX11)

– Battlefield V (DX12)

– Forza Horizon 4 (DX12)

– Metro Exodus (DX12 e Ray Tracing)

– Red Dead Redepmtion 2 (Vulkam)

– Shadow of Tomb Raider (DX12)

– The Division (DX12)

GPU-Z

Abaixo a tela principal do GPU-Z mostrando algumas das principais características técnicas da placa.

Overclock

Não é uma placa com projeto focado em overclock, mas se comportou muito bem e consegue subir consideravelmente os clocks. Subimos o GPU em 160MHz deixando em 1690MHz em modo normal e 1900MHz em modo turbo, é bastante coisa mesmo para um projeto mais focado em overclock. As memórias subimos de 12GHz para 14.8GHz, sem nenhuma modificação de tensão, apenas aumentando o power limit para o máximo, novamente um aumento considerável.

OBS.: Faça overclock por sua conta e risco, se mal aplicado pode comprometer o funcionamento da placa.

Consumo de energia

Também fizemos testes de consumo de energia com todas as placas comparadas. Todos os testes foram feitos em cima da máquina utilizada na análise, o que dá a noção exata do que cada VGA consome. Vale destacar que o valor é o consumo total da máquina e não apenas da placa de vídeo. Dessa forma, comparações com testes de outros sites podem dar resultados bem diferentes.

Para o teste de carga, rodamos o 3DMark – aplicativo que exige um pouco mais do sistema e da placa de vídeo do que grande maioria dos games.

OBS.: No teste rodando o aplicativo 3DMark, consideramos 10W como margem de erro, devido a variação que acontece testando uma mesma placa.

Temperatura

Iniciamos nossa bateria de testes com um critério muito importante: a temperatura do chip, tanto em modo ocioso como em uso contínuo.

É importante destacar que algumas placas possuem sistema que desliga os fans quando a GPU não está sendo exigida, como ao executar tarefas simples do Windows ou mesmo games mais simples. Por isso, existem temperaturas consideravelmente acima de alguns modelos nessa situação, mas que na prática não comprometem a placa. De acordo com as fabricantes, esse recurso aumenta o tempo de vida útil além de consumir menos energia. Sendo assim, podem existir diferenças grandes na temperatura do modo ocioso, o que não caracteriza uma placa ruim caso a temperatura seja alta.

Por que a placa ficou com temperatura menor quando overclockada?

Essa é uma situação normal nas placas atuais. A rotação do FAN (ou dos FANs, dependendo o modelo) fica mais rápida e consequentemente fazem o GPU resfriar mais rapidamente, em alguns casos com temperatura menor do que em situação normal.

Por que a placa com sistema de cooler referência tem temperatura em modo ocioso menor que uma placa com cooler teoricamente melhor?

Porque placas de vídeo atuais com projetos de cooler melhores tendem a desligar os FANs quando a temperatura fica abaixo de números como 40, 45 ou mesmo 50 graus, assim quando os FANs ficam desligados a tendência é que a GPU não baixe a temperatura mais do que o limite que desliga os FANs.

Alguns modelos atuais desligam os FANs quando a placa não está sendo forçada, por isso a temperatura mais alta em alguns modelos com o sistema em modo ocioso

Como será possível notar abaixo, o sistema de cooler da MSI vai aumentar a rotação dos FANs quando nota que a placa está sendo mais exigida pelos clocks superiores, na prática vai resultar em temperaturas inferiores tanto em modo ocioso como em uso. Em mosso ocioso os FANs ficaram ligados direto quando ela estava overclockada, com isso naturalmente as temperaturas ficaram muito mais baixas do que com os FANs desligados como acontece com a grande maioria de placas mais recentes se a mesma nao é exigida. Um lado positivo de tudo isso é que não notei nenhuma diferença de ruído com essas rotações mais altas.

Primeiro vamos ao teste das placas com o sistema em modo ocioso:

WTF??? Temperatura em overclock inferior do que com clocks padrão? O cooler aumenta a rotação dos FANs e isso acontece.

Para o teste da placa em uso, medimos o pico de temperatura durante os testes do 3DMark rodando em modo contínuo.

OBS.: As temperaturas podem variar bastante de acordo com a região do país, sistema onde a placa está instalada e teste utilizado.

V-Ray

O teste V-Ray Benchmark utilizado consiste no resultado de renderização com uso do GPU, um bom teste para ver como as placas podem ajudar a diminuir o tempo de trabalho em aplicações gráficas. Quanto menor for, melhor é o desempenho.

3DMark

Começamos pelos testes sintéticos, utilizando aplicativos específicos para medir o desempenho das placas.

3DMark

Rodamos a versão mais recente do aplicativo da Futuremark através de alguns testes, o Fire Strike em modo Ultra 4K, o Time Spy em modo normal baseado em API DirectX 12 e também o Port Royal, um teste com a tecnologia Ray Tracing. Abaixo, os resultados:

Começamos pelo teste Time Spy que roda sobre a API DirectX 12:

O próximo é o Fire Strike em configuração Ultra, que roda em resolução 4K:

Testes em games

Agora vamos ao que realmente importa: os testes de desempenho em alguns dos principais games do mercado.

Para ajudar a entender os gráficos a seguir: acima de 60fps é o ideal para monitores que operam nessa frequência. Quanto mais próximo dos 30fps, pior vai ficando a fluidez e, abaixo dos 30, o jogo começa a ficar “não jogável”

Assassin´s Creed Odyssey

O game de mundo aberto da Ubisoft é muito exigente no hardware, tanto na complexidade das cidades e seu estresse para o processador quanto os detalhes dos modelos e sua carga na placa de vídeo. Em geral, esse é um game que beneficia bastante as placas GeForce, penalizando bastante as placas Radeon mesmo meses após o lançamento e a chegada de novos drivers.

Battlefield V

O game desenvolvido pela DICE segue como uma referência de qualidade gráfica, operando tanto na API DirectX 12 quando 11. O jogo também se tornou um marco nos games para PC ao ser o primeiro a introduzir a técnica de Ray Tracing híbrido da Nvidia através das placas RTX.

Metro Exodus

Novamente a franquia Metro é responsável por introduzir um game com novos níveis de exigência para o hardware. Com gráficos capazes de “entortar” placas de vídeo, o jogo da 2A Games também se destaca por introduzir tecnologias como o Ray Tracing e o DLSS, recursos exclusivos da linha GeForce RTX.

Red Dead Redepmtion 2

Novo game da RockStar, com belíssimos gráficos e uma boa referência para medir o comportamento das placas de vídeo. Nosso teste considera o game rodando sobre a API Vulkam, que se comportou melhor tanto em placas AMD como NVIDIA.

Shadow of Tomb Raider

O mais recente game da franquia da Lara Croft, Shadow of Tomb Raider traz ótimos gráficos, prometendo muito das placas de vídeo, mesmo os modelos de alta performance. O game também tem suporte a DirectX 12 e será um dos primeiros a suportar a tecnologia Ray Tracing.

Tom Clancy’s The Division 2

The Division 2 usa um motor gráfico próprio desenvolvido pela Ubisoft Massive, lidando com cenários complexos e grandes quantidades de partículas na tela.

Gameplay em vídeo

Conclusão

Felizmente a GTX 1650 Super deu o maior salto da linha “Super” da Nvidia, e um dos principais motivos é que a Nvidia precisava fazer isso. A antecessora chegou no mercado com limitações muito sérias de performance, e acabou sendo atropelada pelas bem mais competentes versões “requentadas” da Polaris, com modelos da RX 570 entregando muito mais desempenho por custo semelhante, e só tendo como contra o consumo mais alto (algo bem irrelevante para muitos).

Com memórias mais rápidas combinadas com um chip mais potente, a GTX 1650 Super cola na GTX 1660, e agora entrega um nível de performance bem mais convincente. Enquanto a antecessora as vezes precisava descer até a qualidade média em alguns cenários, a versão Super entrega um FullHD muito competente, buscando sempre alta qualidade e em games competitivos, altas taxas de quadros.

A GTX 1650 Super é o maior salto da linha Super, com ganhos muito relevantes em desempenho

O porém é que a placa deixou de passar vergonha para as Polaris para… se embolar com elas. Ao longo dos testes vemos a GTX 1650 Super flutuando entre a RX 580 e 590, placas que no exterior custam um pouco mais caro que os US$ 149 cobrados nessa GeForce, mas fica difícil ser otimista sobre o preço de lançamentos no Brasil e como vai ficar a disputa com a Radeon.

Mesmo com tanta evolução, as RX 500 colocam muita pressão nesse modelo

A GTX 1650 ainda custa na casa dos R$ 800, enquanto a RX 580 também é encontrada por esse valor. A versão Super deve chegar por um preço levemente mais alto (ou pior, inflado pelo preço de lançamento), o que significa que mais uma vez vamos ver a Nvidia lançando um produto que perde para a Polaris, chip gráfico lançado em 2016, quando o assunto é performance por real gasto. E nesse segmento não temos diferenciais como Ray Tracing para ajudar as placas do “lado verde da força”, apesar que não podemos deixar de destacar o nível de eficiência muito superior comparado as Polaris.

Falando da GTX 1650 da Galax, mesmo se tratando de um modelo de entrada, portanto sem um projeto robusto de resfriamento e alimentação, ficou evidente o potencial impressionante de overclock. Conseguimos ganhos respeitáveis de performance, mostrando a margem grande de OC que esse modelo GeForce possui e como o projeto da Galax já deu conta de manter o chip estável nessa mudança das frequências.

A GTX 1650 Super é um excelente modelo para FullHD em alta qualidade e Esports, porém ainda sofre com a concorrência de placas como a Radeon RX 580

A GTX 1650 Super é uma placa recomendada para quem quer um bom modelo para FullHD, rodando qualquer jogo com bom nível de qualidade e especialmente se saindo bem em esports. Seu maior empecilho segue as RX 570/580/590, placas que a pressionam por trazer preços mais competitivos por performance próxima (RX 570) ou performance próxima potencialmente por preço menor (RX 580). Também temos a RX 5500 XT a caminho, sendo que já fizemos um gameplay com esse modelo e teremos sua análise em breve!

Demos um selo ouro, mas considerando os preços fora do país já que ainda é difícil achar a placa por aqui. Para ela ser um bom modelo frente as concorrentes, precisará custar próxima a RX 580, caso contrario, mesmo com o ótimo salto sobre a 1650 original, a 1650 Super não conseguirá fazer frente ao custo benefício das RX500 como já colocamos.