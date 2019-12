Ako by vyzerala PC obdoba Xbox Series X a koľko by stála? – Sector.sk

Randomfrank spravil PC obdobu Xbox Series X konzoly s OSMI skriou. T je sce iria ako bude Series X ale zase niia. Dal do nej Ryzen 7 2700 s RTX 2070 v mini verzii, o bude men vkon ako bude ma konzola. Ale zrejme RTX2080, ktor by bola bliie k vkonu konzoly zatia nem mini verziu. Ukazuje vak o sa d pekne zmesti do malej skrinky aj so tandardnmi PC komponentmi.

o bude vek rozdiel bude cena, kde u pri tejto niej zostave mu to vylo cez 1300 dolrov. Keby tam dal RTX2080 tak by to ilo cez 1600 dolrov. Pri Xboxe akme skr okolo 500 dolrov, ak d Microsoft vyiu cenu predva sa to bude aie.