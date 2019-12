10 Jogos pagos, agora gratuitos ou em promoção na Play Store – Pplware

A Play Store com alguma frequência entra em saldos. Como tal, hoje apresentamos-lhe uma nova seleção de 10 jogos pagos para Android que pode ter sem gastar um cêntimo ou com grande promoção. Mas atenção, por tempo limitado!

A lista que apresentamos são títulos habitualmente pagos, mas que estão totalmente gratuitos ou com grandes descontos no preço. Algumas das promoções terminam hoje, por isso, não perca tempo a fazer as suas escolhas! De notar, que os preços indicados são os preços originais de cada app.

10 jogos Android à borla ou com grande desconto

Instale ainda as melhores apps do ano no seu smartphone

Com o ano a terminar, é momento de balanço e de dar a conhecer o que de melhor se criou em 2019 e o que realmente se destacou. No mundo das aplicações móveis, sabemos que a Ablo foi a melhor app do ano, escolhida pelos utilizadores Android. No entanto, muitas outras responderam às suas exigências.

Como tal, estas foram as 10 melhores aplicações de 2019 para Android. Instale-as já no seu smartphone ou tablet.