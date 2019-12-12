雙12搶便宜！愛瘋11免費帶回家 – Yahoo奇摩新聞

記者谷庭／台北報導

年底購物旺季，又碰上1212雙12購物節，電信商也摩拳擦掌推出折扣搶客，像是今年熱賣的iPhone 11 系列新機，業者都搶在雙12這天推出超殺價格，要搶攻聖誕、年底送禮換機潮。

雙12購物節開打，買iPhone有多重折扣。（圖／三立新聞網） 更多

遠傳電信推出限時快閃活動，自2019/12/7~2019/12/12止，只要到遠傳直營/加盟門市或網路門市，購買iPhone Xs Max搭配指定資費，手機專案價最高現降8,000元，還有最新iPhone 11全系列搭配999以上資費，手機現降1,212元，手機價最低只要88元起。

而想購買單機又想擁有AirPods的消費者，即日起~2019/12/31止，至遠傳直營門市購買iPhone Xs Max 256G單機促銷價只要38,888元，再加1元即可將AirPods 2(市價5,290元)帶回家。另外，只要到遠傳直營門市購買指定iPhone單機現折3,000元，如iPhone Xs 64G 單機優惠價29,900元、iPhone Xs 256G 單機優惠價只要35,500元、iPhone Xs Max 64G單機優惠價32,900元，快趁現在超值升級蘋果手機！

iPhone 11 系列新機也成為很多消費者鎖定購買的產品。（圖／翻攝自蘋果官網） 更多

台灣之星「電信1212購物節」精選超過40個人氣時尚家電/3C配件商品於台灣之星全台實體及網路門市全面下殺，消費者可視實際使用需求，選擇折扣後的月租$388/$599/$799/$999/$1,199資費方案，綁約36個月，即可將眾多超值商品免費帶回家！舉例來說，像是iPhone11 Pro Max(64G)過去要搭配月租$2,699資費，還要額外支付手機專案價$1,300；但於「電信1212購物節」只要月租$999，綁約36個月，就可免費帶回，月租直接下殺37折、價差高達$61,200。

也就是相當於分期支付$35,964即可帶回市價$39,900的高階旗艦機款，再享3年免費不限速4G上網吃到飽，網內免費、網外市話贈送900分鐘的優惠；此外，超過40款3C家電產品優惠將一路狂殺到年底，過去最高須搭配$799的資費，才能$0獲得的Dyson無線吸塵器、石頭掃地機器人二代S6、奇美43型4K聯網液晶電視，現在最低搭配月租$388即可免費帶回家，相當於以48折的月租購得商品，還享3年免費4G上網吃到飽、網內互打免費、網外最高再送40分鐘的行動通訊優惠。

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