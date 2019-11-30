獨家》網傳衛福部官員向北醫學生買手機索賠 還嗆「以後遇得到我」 – 自由時報電子報

iPhone X已從蘋果官網下架。（路透）



2019-11-30 12:23:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名北醫牙醫系學生上網賣掉二手iPhone X，買家事後卻傳訊息給學生表示手機鏡頭破損、要求賠償，還恐嚇學生「以後你參加PGY訓練就會遇到我」；學生將整起對話紀錄放上PTT，引發熱烈討論。

網友隨後肉搜出買家疑似是國民健康署的科長周建銘，卻冒充心理及口腔健康司官員，索賠不成就嗆學生「以後你參加PGY訓練就會遇到我」。PGY指的是「畢業後一般醫學訓練」，是醫學系學生畢業後到醫院都得做的醫學訓練。

請繼續往下閱讀…

記者求證衛福部，衛福部政風處長金祥表示，已經和周建銘科長詢問，周科長回覆表示「手機遭到盜錄、用他的名義傳訊息給學生，這根本不是他本人」，衛福部要求周馬上向警方報案。

衛福部長陳時中表示，已要求政風處全力徹查，如果真的有官員威脅學生，就依法辦理。

假冒者嗆聲自己是在衛福部心口司上班。（記者吳亮儀翻攝）

假冒者嗆聲學生「以後你參加PGY訓練就會碰到我」。（記者吳亮儀翻攝）

假冒者要求賠償，北醫學生截圖對話過程。（記者吳亮儀翻攝）

北醫學生截圖留存對話紀錄。（記者吳亮儀翻攝）





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎

點我下載APP

按我看活動辦法