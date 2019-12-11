比日本還狂！韓國人買手機「基本只挑這家」 – 自由時報電子報

iPhone 在韓國的市佔，僅有三星的 15%（圖／記者黃敬淳攝）

因有著常年來穩定的 45% ~ 50% 市佔率，iPhone 在日本幾乎已是其「國民手機」，同時也是亞太地區，iPhone 市佔率最高的市場。不過據調研調據「Counterpoint」數據，在今年第三季，作為日本鄰國的韓國，似乎有著更強烈「國民機」傾向：有 71% 的手機出貨量，是由三星一家拿下。

實際上，該季度前十大熱銷手機，就有 7 款由三星把持，蘋果 iPhone 則拿下另外兩席；而在韓國手機市場，亦基本只有 3 個品牌存在，依序是三星（71%）、LG（17%）和蘋果（11%），加總共擁有 99% 的市佔率。不過，蘋果作為最大的韓企外品牌，其市佔相比去年同期也下滑了 3%，顯示韓國本土品牌的強勢。

有趣的是，蘋果失去的市佔比例，則幾乎被三星完全吸納。

至於三星表現強勢的原因，Counterpoint 認為與 Galaxy Note 10 增加了更多元的機型選擇有關。今年，三星首次為 Note 系列增加了「Plus」機型。不過 Counterpoint 也指出，因 LG V50S 5G 版的推出，以及 iPhone 11 實際上是 9 月才開賣，今年第四季的市場動態可能會有改變。

值得一提的是，今年第三季韓國前 10 款熱銷的手機，就有 4 款是 5G 手機，顯示有愈來愈多的韓國用戶正在加速換用 5G。目前，韓國並已有 400 萬的 5G 用戶。

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