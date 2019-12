支援像素9 合1，三星Galaxy S11+ 將搭載ISOCELL Bright HM1 特製元件 – ePrice

可能會於 2020 年 2 月 18 日亮相的三星 Galaxy S11 系列,其中一項重大升級點預期在於主相機的規格升級,可能會換上 108MP 超高畫素感光元件。而根據知名三星產品爆料達人 i冰宇宙 (Ice universe) 的說法,Galaxy S11 系列中的 S11+,搭載的 108MP 感光元件將會是三星的特製品,將會叫做 ISOCELL Bright HM1。

先前先前三星正式對外界發表的 108MP 感光元件,名稱叫做 ISOCELL Bright HMX,而爆料達人 i冰宇宙 (Ice universe) 日前則是指出,三星 Galaxy S11+ 用上的並非是 ISOCELL Bright HMX,而是三星特製、留給自家人用的 ISOCELL Bright HM1。

除了爆料三星 Galaxy S11+ 的特製 108MP 感光元件的名稱,i冰宇宙 (Ice universe) 還指出這個感光元件支援 Nonacell 技術,能把 9 個畫素合併成 1 個畫素,可以讓 9 個 0.8μm 像素結合成 2.4μm 像素,能確保低光源情況下也能保有足夠進光量。



S11+ unique new generation 108MP sensor seems to be called ISOCELL Bright HM1. It is a more advanced Nonacell technology than Tetracell. It merges a cluster of 9 pixels into a single pixel and allows 0.8μm pixels to be converted to 2.4μm pixels, greatly improving Low-light shoot

— Ice universe (@UniverseIce) 2019年12月18日