「なぜクラウドなんだ」「今までのやり方を変えないで」――反発乗り越えAWSなど導入 京王バスを変えた男の交渉術 – ITmedia

@uNEh݂́AwȂNEhĝxw܂ł̂ςӖȂxȂǂƁA͂Ҕɑ܂v¥¥BdS̈쏟Fioc{@fW^헪ij́A1210ɊJÂꂽVXeSҌCxguNetApp INSIGHT 2019 TOKYOvłB @쎁́AO[vЂ̋dSoXiȉAoXjɏoĂ2011NAVXeVvWFNg̐ӔC҂ƂăNEh𐄐iBO[vEFAɁuOffice 365vAAvJՂɁukintonev𓱓A14ŃuAmazon Web ServicesvgpȂǁAlȐirWlXɍ̂ĂB @17NɋdSɖ߂́AAIpVKƂ|TAƌAWS[U[O[vuE-JAWSv̑¥҂߂ĂBȓłA11N͎͂̐ɋJĂƂB

dS̈쏟Fioc{@fW^헪ij

^]肪GExcelt@C

@쎁oĂ̋oXł́AITGWjAƂĒNAuƋCςvƍlăoX̉^]ɓ]ElBVXe̐l5lƏȂƂAGWjAog̉^]肪Ɩ`ƂƂB

@u͐VlAExcelt@CɑSiグȂǂ́j͂ƂCȂǁAׂ͍ȋƖɖZEĂ܂B˂GWjAog̉^]肪wĂ񂾁AɔCxƁAExcel̊֐}Ng݁A͂̎ԂȗgIWit@ChĂꂽłvi쎁Aȉj

@^]肪쐬Excelt@ĆATCY1"1GBɏقǁAK͂•GȂ̂ƂBAGWjAオ̉^]肽̑唼́AoXŐNԓƁA‚Ă̋ƊEȂITƂɓ]EĂBނ炪߂́AVlĊ֐}N𖳌ɂĂ܂AC@ȂȂ܂܁Aeʂ̃t@CcꂽB

@û܂܂ł͉^pj]Ă܂vB@o쎁́ANEhT[rXpċƖ邱ƂГɒĂBA҂󂯂Ă̂́A`̂悤ȔB

ocwƌJԂ

@uocw͂AITx_[wNEh͂ł܂xƋۂꂽ܂BocẃwNEhgƁAQNj[XɂȂĂ܂B{ɑvȂ̂xƐSzC悤łv

@쎁́ANEh̏dvJԂAocwB

@ubgƍlĂȂT[rX̘b炵ĂAoc҂̓ɂ͎c܂BŁAł邾ocwWɗ߂āiNEhɂƐтւ̉eȂǂjȂǁAĂ炤Hv܂BAZňoAQ̃j[XoȂǂ́A󋵂ɍ킹Đ̎dς܂v

@uocwwxƂ̕ԎĂA{ɃNEhgĂƂӖƂ͌܂B̂ƂOɁAwO񗹏Ăb{VbxƂ悤ɁAdvȂƂ͌JԂbƂ؂łBp𑽗pĊۂߍƂAȈՂȌtgƂS|܂v

