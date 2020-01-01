توقف “واتساب” على ملايين الهواتف بأنظمة التشغيل القديمة مع بداية العام الجديد – أرقام

يواجه مستخدمو نظام “ويندوز موبايل” إيقاف تطبيق التراسل الفوري “واتساب” على هواتفهم، وذلك مع بداية العام الجديد 2020، وذلك وفقاً لما أعلنه “واتساب” مؤخراً عن خطته لدعم التطبيق على الهواتف الأكثر استخداماً حول العالم.

ويأتي ذلك الإجراء تماشياً مع إعلان “مايكروسوفت” عن خطتها لإيقاف برامجها لإنتاج الهواتف، حيث حثّت عملاءها على التحول إلى نظامي “آي أو إس” و”أندرويد”.

وكان “واتساب” أوصى مستخدميه بترقية وتحديث هواتفهم، خصوصاً الهواتف التي تعمل بنظام أقدم من iOS 7، وأقدم من إصدار “أندرويد 2.3.7″، حيث ستتوقف الخدمة عليها اعتبارًا من 1 فبراير المقبل.

وتشمل قائمة الأجهزة التي تفقد دعم واتس آب أجهزة آيفون الأقدم من iPhone 5 وجميع أجهزة Microsoft Lumia وهواتف HP Elite الذكية وجميع هواتف أندرويد الذكية التي تم إطلاقها في عام 2010 أو ما قبله.