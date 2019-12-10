تعرف على الأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب مرة أخرى بعد 22 يوم وما هي أنظمتها؟ – اعرف نيوز

هناك الكثير من التوقعات أن يواجه عدد من المستخدمين لتطبيق واتساب مشاكل كبيرة وصعوبات في نهاية الشهر الجاري، حيث لن يتمكن التطبيق من العمل على عدد من الهواتف بعد حوالي 22 يوم من الآن، وسوف نتعرف في هذا المقال على الأجهزة التي لن يعمل عليها هذا التطبيق مرة أخرى، فهو لن يتوقف على جميع الهواتف ولكن سيتوقف في أنواع محددة من الأندرويد والأي أو اس وبالأخص الإصدارات القديمة منها.

الأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب

منذ فترة قام برنامج واتس اب بالإعلان عن توقف واتساب على الهواتف التي تعمل بنظام الويندوز، وأن هذه الأجهزة لن تتمكن من استخدامه مرة أخرى بداية من يوم 31 ديسمبر، وقام برنامج واتس اب بتحديد هذه الأجهزة أيضاً ضمن التي لن يعمل التطبيق عليها مرة أخرى، وهي هواتف الأيفون التي تعمل بنظام أقدم من ios 7، وهواتف الأندرويد التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من 2.3.7 على أن تتوقف عندهم الخدمة بداية من شهر فبراير من عام 2020.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يوقف برنامج واتس اب خدماته على مجموعة من الأجهزة القديمة، ولكنه تم هذا الأمر في سنوات سابقة، وكان رد واتساب على هذا الأمر أنهم يقوموا بالتركيز على الهواتف التي يستخدامها أغلب الناس، وأنهم يسعون إلى التطور والتوسع.