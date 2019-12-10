تطبيق المراسلات الفورية في واتس اب الذهبي يطلق خاصية الانتظار في المكالمات الصوتية من خلاله – اعرف نيوز

أعلنت شركة الفيسبوك المالكة لتطبيق واتس اب الذهبي ، أنها سوف تقوم بإطلاق خاصية جديدة في تطبيق الرسائل الفورية الأشهر، والمعروفة باسم المكالمة الثانية، تمكن تلك الخاصية مستخدمي الهاتف والذين لديهم هواتف نظام التشغيل iOS من الإجابة على أحد المكالمات الواردة وذلك أثناء تواجدهم فعلياً في أحد المحادثات، وذلك ما ورد من خلال موقع سكاي نيوز عربية الإلكتروني، فقد أصبح بإمكان المستخدم أن يرفض المكالمات الواردة بشكل مباشر، ولكن في حالة استقبال المكالة سيتم إنهاء المكالمة المفعلة تلقائياً، ليجد المستخدم نفسه في المكالمة الجديدة، حيث أن الواتساب لا يدعم خاصية الانتقال بين المكالمات.

المكالمة الثانية من تطبيق واتس اب الذهبي

أعلنت الشركة أن الوظيفة التي تقوم بها المكالمة الثانية مقتصرة بشكل مبدئي على إصدار أجهزة أيفون ابتداء من إصدار التطبيق رقم 2.19.120، ويجب على أصحاب الهواتف المحمولة ذات نظام التشغيل أندرويد أن ينتظروا حتى تتاح تلك الخاصية في نظام تشغيل هواتفهم، بناء على ما ورد في الموقع الإلكتروني التابع لوكالة الأنباء الألمانية.

تطبيق واتساب الذهبي “جولد”

يعتبر تطبيق الواتساب من أهم وأشهر التطبيقات التي تم إطلاقها في مجال المحادثات الفورية، وتربع على قمة ذلك النوع من التطبيقات ليصبح الأول بها، ويقوم التطبيق بالتحديث دائماً حتى يوفر لكم عوامل الأمان والخصوصية، ومنذ عدة سنوات قامت شركة فيسبوك بالاستحواذ على التطبيق مقابل مبلغ مالي ضخم، ومن وقتها وهي تعمل على تطويره والتحسين من جودته بحافظ على المستوى الذي وصل له، والنجاح الذي يتمتع به.