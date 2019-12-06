الحموشي يقرّر صرف منحة مالية استثنائية لجميع موظفي الشرطة – هسبريس

هسبريس من الرباط

قرر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، صرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2019 لفائدة جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني.

وتهم الخطوة الموظفين الشرطيين بمختلف رتبهم وأسلاكهم الوظيفية، والذين يعملون في مختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية على امتداد التراب الوطني.

وأصدر المدير العام مذكرة مصلحية تقضي بتعميم هذه المنحة المالية الاستثنائية على مجموع موظفي الأمن الوطني، الذين يناهز عددهم أكثر من 70 ألف موظف وموظفة.

وورد أيضا أن المنحة الاستثنائية تأتي تقديرا للمجهودات التي تبذلها عناصر الأمن في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتدعيما أيضا لأوضاعهم الأسرية والاجتماعية.

كما يروم صرف هذه المنحة المالية الاستثنائية، من طرف عبد اللطيف الحموشي، التحفيز على مزيد من التفاني في خدمة المنفعة العامة وقضايا الأمن في مفهومه الواسع.

ومن المرتقب أن تشرع المصالح الأمنية في صرف هذه المنحة الاستثنائية من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني في الأيام القليلة القادمة.