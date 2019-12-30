Як гарячі пиріжки: навушники AirPods значно популярніші, ніж очікували – ITsider.

Компанія Apple недооцінила популярність своїх бездротових навушників AirPods. Попит значно перевищив пропозицію, тож корпорація буде відкривати ще один завод.

Як пише видання gagadget, китайські джерела повідомляють, що Apple вже зіткнулася з серйозним дефіцитом навушників.

Наразі відомо, що яблучна корпорація вже звернулась до виробника AirPods, компанії Luxshare Precision, з проханням збільшити виробництво вдвічі.

Успішний рік для Apple

Успіх усіх девайсів AirPods, також запуск власної стрімінгової платформи Apple TV + та ігрового сервісу Apple Arcade значно зміцнив акції корпорації.

На наступний день після Різдва, 26 грудня, акції Apple виросли на 1,6%. Таким чином корпорація досягла максимуму в розмірі акції за останні 10 років.

У 2019 році “яблучна” корпорація перевершила таких техногігантів як Microsoft (+ 55% за підсумками року) і Amazon (+ 23% за підсумками року).