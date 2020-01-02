Суперечки про вигляд iPhone SE тривають (рендери) – iTechua – новини, гаджети, технології

У мережі безупинно з’являються все нові порції чуток про один із найбільш очікуваних смартфонів від компанії Apple – спадкоємця популярного iPhone SE. На основі всіх останніх витоків дизайнери створили рендери з демонстрацією ймовірного зовнішнього вигляду майбутнього пристрою.

Наступній версії iPhone SE 2 приписують класичний дизайн з плоскою металевою рамкою без плавних переходів і округлих рамок, знайомий по iPhone 5 і оригінальному iPhone SE 2. Разом з тим дизайнер додав елементи від останніх iPhone: майже безрамковий екран з «чубчиком» і подвійну основну камеру в стилі iPhone 11.

Правда, представлені рендери більше схожі на чиюсь фантазію про ідеальний iPhone, в якому зібрані вдалі рішення з моделей, що вже вийшли. В реальності спадкоємець iPhone SE може отримати зовсім інший дизайн. Авторитетний інсайдер Мінг-Чі Куо раніше повідомляв, що він буде повною копією iPhone 8.

Згідно з попередніми чутками, смартфон отримає новий процесор A13, як і в останніх iPhone, 4,7-дюймовий дисплей, 3 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і накопичувач на 64 або 128 ГБ. Як повідомляється, він буде доступний в трьох кольорах: сірому, білому і червоному. Презентація очікується навесні 2020 року, а вартість може скласти від 399 доларів.