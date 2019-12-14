Оценки Red Dead Redemption в Steam рухнули – PlayGround.ru

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Вслед за весьма ощутимой скидкой, спустя почти что неделю после релиза в самом популярном РС магазине, пользовательские обзоры с 72% рухнули до 58% и снова стали “смешанными”.

Очевидно что игроки не оценили когда их слепой верностью Steam и толстому Габену, так нагло попользовались. Толпы возмущенных представителей РС активистов начали выказывать свое “фэ” и что они на самом деле думают о Steam и Rockstar, ведь лишних 1000 руб в пол новинки, на дороге не валяются, не правда ли?

Так же стоит отметить, что выходная скидка которая закончится через ~6 часов (а напомню это 20-25%) не смогла улучшить приток игроков и побить свой собственный рекорд в 41к одновременно играющих.