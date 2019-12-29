Названо найбільш непотрібні додатки для смартфонів – ITsider.

Розряд батареї або нестача вільного місця на смартфоні – дві найпопулярніші проблеми, які зводять з розуму користувачів гаджетів. У матеріалі мова піде про те, які програми є по-справжньому марними, при цьому займають місце та споживають заряд батареї.

1. Додатки для очищення дискового простору

Такі програми нібито повинні чистити смартфон від «сміття», що викликає ейфорію у користувачів, коли вони натискають на заповітну кнопочку з іконкою швабри і бачать, як зменшуються цифри зайнятого дискового простору. Ось тільки їх активність жахливо завантажує пам’ять і уповільнює роботу девайса. Для справжньої чистки смартфона аж ніяк не потрібен спеціальний софт, що постійно працює у фоні. Досить очистити кеш в налаштуваннях у кожної окремо вибраної програми.

2. Додатки для нібито зменшення витрати батареї

Давайте подивимося правді в очі прямо зараз: це трюк і маркетинговий хід. Зменшити витрати батареї скачаним з інтернету додатком неможливо. Тільки рідні, вбудовані програми девайсів, які працюють як на Android, так і на iOs, здатні, використовуючи штучний інтелект самого девайса, заощадити використовувану витрату батареї. Тому абсолютно не потрібно качати додаткові програми. Це все пустушки.

3. Додатки для найпопулярніших соцмереж

Соцмережі заробляють на рекламі. Чим більше користувачів реєструє в додатках соцмережа, тим дорожче стає реклама на їх майданчику. Постійні

повідомлення про нескінченні нові лайки і дії друзів додають грошей в кишеню власників цих майданчиків. Якщо користуватися цими ж соцмережами через вбудований браузер мобільного телефону, буде заощаджено трафік власника телефону. Всі повідомлення, які миттєво починають розсилати додатки соцмереж, вбивають увагу і час користувачів смартфонів.

Важливо! Якщо взагалі не використовувати додатки соцмереж для смартфонів і заходити в них через вбудований браузер девайсів, ви не втратите зовсім нічого, а ось трафіку заощадите дуже багато, так як браузери всіх поважаючих себе брендових смартфонів стискають трафік за рахунок надання мобільної версії сайтів у вбудованому браузері.

4. Антивірусники для мобільних телефонів

Якщо ви користувач гаджета від Apple, то сама проблема вірусів в гаджеті вас в принципі ніколи не торкалася. А якщо ви користуєтеся пристроєм на базі Андроїда, то це означає, що якщо вас цікавить питання антівірусника в мобільному пристрої, то це означає, що ви… застаріли років на 5. Вже давним-давно нові та актуальні пристрої на цій платформі не можуть підхопити вірус, так як технології йдуть вперед. Єдиним способом підхопити вірус в смартфон є ситуація, якщо ви вставили в телефон SD-карту, яка до цього використовувалася всередині карт-рідера в ПК і нахапалася вірусів. Але як часто подібна ситуація має місце бути в 2019 році? Вважаємо, майже ніколи. Так що досить дивно встановлювати антивирусник в смартфон сьогодні.