“Навіть ядерна зброя відійде на другий план”. У РНБО озвучили головну загрозу світовій безпеці – ТСН – Телевізійна служба новин

В Україні працюють над розбудовою центру кібербезпеки.

Секретар РНБО України Олексій Данілов зустрівся із делегацією Сенату США і назвав сферу кібербезпеки ключовою складовою національної безпеки України. Про це повідомила пресслужба Ради нацбезпеки та оборони.

На думку Данілова, захист інформації та пристроїв від хакерів вкрай важливий, адже кіберзброя невдовзі буде найпотужнішою у світі.

“У наступні п’ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план”, – наголосив секретар РНБО.

Він повідомив про роботу над оновленою Стратегією кібербезпеки, і зазначив, що в апараті РНБО триває робота над розбудовою Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК). Його головними завданнями буде прогнозування і виявлення потенційних та реальних кіберзагроз, а також забезпечення РНБО України аналітичними матеріалами.

Американські делегати, тим часом, зазначили, що Україна дає відсіч кібератакам. Сторони наголосили, що кібератаки є “величезними викликами” для України і США, обмінялися досвідом їх попередження і локалізації, й акцентували на важливості і перспективності двосторонньої співпраці у сфері протидії атак хакерів.

Як повідомлялося раніше, упродовж останнього місяця в Україні відбили одинадцять кібератак. А два місяці тому хакери атакували банківську систему і офіційний сайт президента Володимира Зеленського. Завдяки злагодженим діям вітчизняних фахівців збій вдалося швидко локалізувати, жодних наслідків немає.