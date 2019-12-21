В iOS появились активные углы – Nakеd Science

Компания Apple добавила в операционную систему iOS 13.3 поддержку активных углов. Эта функция позволяет использовать углы экрана для быстрого доступа к определенным функциям или пунктам меню. Подобная опция уже есть на ОС MacOS.

Чтобы активировать новую функцию, нужно зайти в системные настройки устройства и перейти по разделам «Универсальный доступ» — «Касание» — AssistiveTouch. Сделать активными можно все четыре угла экрана, привязав к ним одну из 20 доступных опций: например, запуск голосового помощника, переход в ApplePay, создание скриншота или любую из быстрых команд, сохраненных у вас на устройстве.

Функция активных углов позволяет экономить время и выполнять больше действий в одно касание, а не через несколько нажатий или кликов (при работе на iPad с мышкой). В первую очередь нововведение заинтересует обладателей планшетов от Apple. В iPhone такая функциональность, скорее всего, будет нужна далеко не всем пользователям.

Видео, демонстрирующее активацию Hot Corners на iPad / © Youtube — iDB

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