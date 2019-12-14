В яких країнах світу найдешевший швидкісний інтернет: дослідження — 24 Канал – 24 Канал

Аналітики сервісу Picodi.com порівняли ціни 233 набільших провайдерів безлімітного домашнього інтернету в 62 країнах світу. До слова, Україна стала однією із країн-лідерів із найдешевшим швидкісним інтернетом.

Високошвидкісний інтернет в різних країнах

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За даними платформи Speedtest.net, середня швидкість проводового інтернету в світі складає 70 Мбіт/с (станом на грудень 2019 року). Найбільш часто пропонована швидкість в більшості досліджених країн (в 55 з 62) – 100 Мбіт/с, передає AIN.UA.

Однак в деяких країнах великі провайдери не пропонують таку “низьку” швидкість:

У Польщі та Румунії мінімальний тариф – 150 Мбіт/с

У Франції – 200 Мбіт/с,

В Сінгапурі – 500 Мбіт/с.

У той час в Таджикистані, Туркменістані та В’єтнамі швидкість 100 Мбіт/с не є широко доступною.

Вартість інтернету 100 Мбіт/с

Серед країн, в яких проводили дослідження, найбільше за 100-мегабітний інтернет платять жителі ПАР – в середньому 87 доларів на місяць (орієнтовно 2 050 гривень за курсом станом на 14 грудня 2019 року). За таке ж підключення жителі Ісландії та Норвегії віддають щомісяця 69 доларів (1 625 гривень).



Вартість інтернету у світі

В деяких країнах Східної Європи користувачі платять найменшу ціну за інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с:

В Молдові за таку швидкість доведеться заплатити 9,96 долрарів (235 гривень)

В Росії – 7,68 доларів (181 гривня)

А в Україні – всього 6,19 доларів в місяць (145 гривень).

Інтернет за 20 доларів в місяць

З 62 країн, які брали участь у дослідженні, 25 не потрапили в цей список. Австралія, Бразилія, Німеччина, Швейцарія, Чилі, Італія, Португалія, США і ПАР – в цих країнах безлімітне з’єднання через оптоволокно обходиться дорожче 20 доларів (471 гривня) в місяць.



Який інтернет можна отримати за 20 доларів

Швидкісний інтернет 1 Гбіт/с за вартістю нижче 20 доларів можна знайти в Україні, Румунії, Угорщині, Індії, Молдавії і Латвії.

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У Росії за такою ціною доступний високошвидкісний інтернет 890 Мбіт/с, а в Китаї, Польщі та Литві – 600 Мбіт/с.

Гігабітний інтернет

Інтернет зі швидкістю 1 Гбіт/с в багатьох країнах є розкішшю. У 24 з 44 країн щомісячна вартість такого підключення перевищує 50 доларів (1 180 гривень). Найбільш дорогими в цьому плані є Австрія та Австралія з цінами 220 доларів (5 180 гривень) та 231 долар (5 445 гривень) в місяць відповідно.



Ціна за супершвидкісний інтернет

Найдешевший високошвидкісний інтернет доступний в Румунії за ціною всього 8,84 доларів (210 гривень) за місяць. Слідом йде Україна, де підключення 1 Гбіт/с обійдеться в 10,11 доларів (240 гривень) за місяць.

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