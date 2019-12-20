Вот как выглядит iPhone SE 2 – iXBT.com

В Сети появились новые качественные рендеры компактного смартфона iPhone SE 2, который должен быть представлен в первой половине следующего года.

Смартфон получил металлическую рамку по всему периметру, как у классических iPhone 4 и iPhone 5, при этом на фронтальной панели находится типичный вырез в верхней части экрана. На задней панели располагается сдвоенная камера в квадратном блоке, как у iPhone 11.

Что касается спецификаций, предыдущие слухи указывают на то, что iPhone SE 2 получит 4,7-дюймовый ЖК-экран, однокристальную систему Apple A13, 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 ГБ флэш-памяти NAND.

Он будет поддерживать только подключение 4G и не будет использовать 3D Touch. Предполагается, что смартфон поступит в продажу по цене от 399 долларов.