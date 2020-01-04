Випромінювання смартфонів: які моделі “фонять” найсильніше – ITsider.

Рейтинги смартфонів з найбільшим і найменшим рівнем випромінювань.

В даний час у більшості людей їх смартфони практично цілодобово знаходяться під рукою. Коли вони на роботі, телефон зазвичай лежить на столі або в кишені одягу, в руках, коли вони їдуть у вагоні метро, ​​і на тумбочці в спальні під час сну. Через постійну близькість з цими пристроями і їх частим використанням багато користувачів не можуть позбутися від болісного почуття тривоги з приводу того, що вони піддають себе ризику, що може відбитися на здоров’ї в довгостроковій перспективі.

Хоча важко знайти переконливі дослідження впливу випромінювання стільникових телефонів, Мартін Армстронг з Statista склав для тих користувачів, які хочуть убезпечити себе, наведену нижче інфографіку, в якій показані телефони з найбільшим (і з найменшим) випромінюванням, що виходить від них під час розмови, коли їх тримають біля вуха.

Федеральне управління радіаційного захисту Німеччині (Bundesamt für Strahlenschutz) має велику базу даних по смартфонах – нових і старих – де можна знайти відповідні рівні випромінювання.

Відповідно до обраних для представлених діаграм смартфони з найнижчими рівнями випромінювання – це Samsung Galaxy Note8 і ZTE Axon Elite – з питомою потужністю поглинання організмом 0,17 Вт на кілограм.

Телефони Samsung займають чільне місце за цими показниками разом з гаджетами Nokia, причому вісім смартфонів в цьому списку є продуктами південнокорейської компанії.

Це різко контрастує з їх головним конкурентом Apple. Два iPhone займають місце в списку телефонів з найбільшим рівнем випромінювання. Тим часом, як відзначає Мартін Армстронг, смартфон з найвищим рівнем випромінювання – це Mi A1 китайського виробника Xiaomi.

Інший телефон Xiaomi знаходиться за цим показником на другому місці – Mi Max 3. Насправді китайська продукція широко представлена ​​в цьому списку – 7 з 15 телефонів. Проте, тут також можна побачити телефони преміум-класу від Apple – iPhone 7 і iPhone 8, а також новітні телефони Pixel від Google.

Хоча не існує універсальних стандартів для “безпечного” рівня випромінювань телефонів, німецька організація Der Blaue Engel ( “Блакитний ангел”), що займається перевіркою екологічності продукції, сертифікує лише телефони з питомим поглинанням менше 0,60 Вт на кілограм.

Всі телефони, вказані на другому графіку, в два з гаком рази перевищують цей показник.