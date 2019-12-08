Азиатский богатырь – Lenta.ru

В 2019 году словосочетание «Игровой смартфон» звучит по-прежнему странно и дико. Хотя мобильный гейминг — самый быстрорастущий сегмент рынка видеоигр, который превосходит продажи и на ПК, и на консолях, а основными драйверами выступают Китай, Корея, Япония и США. В 2018 году они обеспечили 75 процентов всей выручки, и эти показатели продолжают расти. Поэтому довольно логично, что специальных телефонов для геймеров становится все больше: Honor Play, Xiaomi Black Shark, Razer Phone, ZTE Nubia Red Magic и многие другие смартфоны. При всем этом многообразии особенно выделяется Asus ROG Phone, и в этом году тайваньская компания выпустила второе поколение смартфона. «Лента.ру» рассказывает, что в нем особенного и почему на данный момент это самый мощный в мире смартфон.

Дизайн и габариты — главные проблемы ROG Phone II. Это гигантский телефон — на 1,3 сантиметра выше iPhone 11 Pro Max — и очень увесистый, целых 240 граммов. Поэтому для многих людей он будет просто неудобен в повседневном использовании.

Почти всю переднюю часть занимает 6,59-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 герц. В тонкие рамки спрятаны стереодинамики и селфи-камера. Снизу и сбоку у ROG Phone II располагаются сразу два порта USB-C. Это нужно для того, чтобы было удобнее играть на зарядке: когда не планируешь пользоваться телефоном, подключаешь снизу, когда играешь — сбоку. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Задняя крышка почти идентична оригинальному ROG Phone: двойная камера спрятана в несимметричное окошко, по корпусу раскинуты изломанные металлические линии, сбоку находится подчеркнутая оранжевым цветом решетка охлаждения, которая на поверку оказывается декоративной. В центре — логотип Republic of Gamers, который начинает светиться при включении «Режима Х»: он разгоняет процессор на максимум и ограничивает все фоновые приложения.

Если описать дизайн ROG Phone II совсем кратко, это будет слово «агрессивный». Даже как-то по-детски агрессивный и вычурный, а-ля игровой ноутбук с RGB-подсветкой из всех щелей и массой излишних декоративных элементов. Субъективно в таком дизайне нет ни капли эстетики. Так еще тут нет защиты от воды и пыли.

Материалы по теме Рабы системы Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?

Единственное бесспорно-удачное решение — матовое, слегка шершавое покрытие, которое чем-то напоминает тактильные ощущения от игрового геймпада. Да и из руки телефон не выскальзывает. В комплекте ROG Phone II также идет Lighting Armor Case — защитный чехол, который действительно выглядит как спаситель почти от любого падения.

По части характеристик ROG Phone II местами действительно поражает. Объем памяти по умолчанию — 512 гигабайт, а в Ultimate-версии вообще терабайт. Монструозная батарея на 6000 миллиампер-часов, которая позволяет не заряжать телефон три дня подряд при умеренном использовании. При активном смартфон держится больше суток. Также ROG Phone II поддерживает быструю зарядку и может дойти от 0 до 100 процентов за 48 минут.

Работает телефон на Android 9.0 со специальной модификацией оболочки Zen UI, известной по Zenfone 6, которая теперь носит имя ROG UI. Работает все быстро, и это либо хорошая оптимизация, либо сам экран творит чудеса. У него стандартное разрешение FullHD+ (2340 × 1080), что дает плотность пикселей 391 ppi, но частота развертки в 120 герц творит практически чудеса, и тут сложно описать впечатления словами или даже роликом. Это просто надо попробовать вживую.

Максимальный комплект поставки Asus ROG Phone II Кадр: GSMArena Official / YouTube 1/2

Остальное железо соответствует — процессор Qualcomm Snapdragon 855+ (одно ядро с частотой 2,96 гигагерца, три ядра с 2,42 и еще четыре на 1,8), графический ускоритель Adreno 640 и 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR4X. Разумеется, во всех синтетических тестах он набирает максимальное число баллов, и это даже избыточная производительность для современных мобильных игр. А в стресс-тестах у него вообще не проявляется троттлинг, то есть с нагревом он не теряет производительность, как это случается с большинством других мощных телефонов.

Другое отличие ROG Phone от остальных игровых смартфонов — комплект поставки. В дополнение к стандартной версии есть максимальная комплектация с целым чемоданом, набитым игровыми аксессуарами. Среди них док-станция со вторым экраном и дополнительной батареей на пять тысяч миллиампер-часов, чехол с двумя контроллерами, превращающий смартфон в подобие Nintendo Switch, два дока для подключения смартфона к монитору, еще два чехла на выбор (облегченный и ударопрочный с подсветкой) и даже навесной кулер. Но в России такой комплект не продается, поэтому более подробно тут останавливаться нет смысла.

Игры — это то, ради чего ROG Phone II существует. Однако тут есть проблема. Смартфон получился объективно мощным, и на нем можно продуктивно работать, приятно листать социальные сети, слушать музыку, смотреть кино… и вообще не хочется играть.

Тут виновата экосистема Android, которая до сих пор не может предложить геймерам ничего уникального. Та же Apple запустила подписку Arcade и добавляет туда эксклюзивные игровые проекты разного масштаба почти каждый месяц. И при всем уважении к новой части гоночной серии Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Hitman: Sniper или Danmaku Unlimited 2 — это не те игры, ради которых стоило затевать смартфон для геймеров. Особенно, когда дома пылится парочка полноценных консолей или портативная Nintendo Switch.

Сравнение с консолью не случайно. По части возможностей ROG Phone II действительно ощущается игровой системой сродни Nintendo Switch или PS Vita. Это наблюдается даже во внутренней архитектуре смартфона. В любой момент можно зайти в специальное приложение Armory Crate, чтобы настроить под себя профиль, скорость процессора, чувствительность экрана и еще кучу функций, включая подсветку и вентилятор. И так для каждой из установленных игр!

С управлением тоже все интересно. У ROG Phone II есть сенсорные области, которые называются AirTriggers. Они используются как датчики давления, и если на них нажать, то запускается вышеописанный «Режим Х». Это действительно важная функция для, например, киберспортсменов (да, существует мобильный киберспорт), так как игры начинают идти в 60-120 fps. Никаких лагов и фризов нет и в помине. Вдобавок к этому ROG Phone II обеспечивает высокую дальность прорисовки, а батарея может выдержать 5-7 часов беспрерывной игры в «Режиме Х».

Asus ROG Phone II с кулером Фото: Asus 1/3

Во время игрового теста ROG Phone II показал себя превосходно. Сеанс в Fortnite длился с 10 утра до 18 часов вечера, и за все это время игра ни разу не вылетела, а устройство не нагрелось. А после завершения сессии батареи на телефоне хватало еще на час работы. Если сравнивать ROG Phone II с игровой платформой Nintendo Switch, то в плане автономности работы телефон от Asus безоговорочный лидер.

А вот камеры разочаровывают, особенно на фоне других телефонов с аналогичным ценником. Можно было бы сказать, что в геймерском смартфоне фото не играют весомой роли, но на телефоне ведь не только играть будут. Двойная основная камера состоит из 48-магапиксельного основного и 13-мегапиксельного широкоугольного сенсоров. Фронтальная имеет разрешение 24 мегапикселя.

Материалы по теме На прогиб Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон

При дневном свете основная камера еще на что-то способна, и снимки получаются нормальными. А вот «ширик» не дает того уровня изображения. Фронтальная камера вообще почти ни на что не способна, а «портретный» режим существует номинально. Никакой реалистичной глубины, тусклая цветопередача, а размазанность по краям превращается в кашу. Отсутствие автофокуса тоже смущает. Фотографировать себя приходится на расстоянии вытянутой руки, что при весе и габаритах смартфона сложно сделать.

Ночью вообще не стоит пытаться что-то снимать. При почти полной темноте камера просто бесполезна, а умеренное освещение принесет в изображение шум и зерно. На фронтальную можно снимать лишь в сумерках. Но и тогда детализация сильно падает из-за того, что ROG Phone II отчаянно пытается выкрутить яркость на максимум. А это рушит как атмосферу, так и смысл подобных фотографий.

Фото на ROG Phone II Фото: Эдуард Голубев 1/6

С видео все на порядок лучше. Во-первых, телефон оснащен четырьмя микрофонами с шумоподавлением, что сильно влияет на качество записи звука. Он будет чистым, даже если вокруг творится вертеп. Во-вторых, видео можно снимать в формате 4K 60 fps. Правда, есть временное ограничение в 15 минут. Больше за раз он снять не в состоянии, но этого хватает с головой. Стабилизация изображения также на приличном уровне.

Если взять все железо ROG Phone II и засунуть в более «строгий» корпус, то, возможно, этот телефон стал бы лучшим «универсальным солдатом». Он мощный, автономный, с очень хорошим экраном. Пускай здесь плохая камера, этого хватит для повседневных задач.

Но это игровой телефон, который всем своим видом кричит об этом. Человек старше 14 лет даже будет испытывать неловкость и смущение, доставая его из кармана. История в точности как с игровыми ноутбуками, которые чаще используют для монтажа роликов, чем для игр. Для того, кто ищет просто мощный смартфон с большой батареей, это будет слишком сильная экзотика.